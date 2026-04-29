Detienen a un menor con un auto robado y drogas en el barrio San Cayetano
Ocurrió en la zona de Estado de Israel y Bolívar. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo y circulaba con una patente de otro rodado.
Un menor de edad fue detenido por personal policial en la intersección de las calles Estado de Israel y Bolívar, en Mar del Plata, mientras circulaba a bordo de una Volkswagen Suran con pedido de secuestro activo por robo.
Al verificar los datos del vehículo, los efectivos constataron que el rodado era buscado desde el 15 de diciembre de 2025, a requerimiento de la Comisaría Tercera. Además, comprobaron que tenía colocada una chapa patente correspondiente a otro vehículo.
Durante la requisa del interior del auto, la policía secuestró un teléfono celular, dinero en efectivo y distintas sustancias estupefacientes, entre ellas cannabis sativa, clorhidrato de cocaína y una sustancia conocida como “tussi”.
Interviene en el caso la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de la Dra. Baqueiro, quien dispuso el traslado del menor al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) y el secuestro de los elementos encontrados.
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