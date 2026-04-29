Un menor de edad fue detenido por personal policial en la intersección de las calles Estado de Israel y Bolívar, en Mar del Plata, mientras circulaba a bordo de una Volkswagen Suran con pedido de secuestro activo por robo.

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Al verificar los datos del vehículo, los efectivos constataron que el rodado era buscado desde el 15 de diciembre de 2025, a requerimiento de la Comisaría Tercera. Además, comprobaron que tenía colocada una chapa patente correspondiente a otro vehículo.

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Durante la requisa del interior del auto, la policía secuestró un teléfono celular, dinero en efectivo y distintas sustancias estupefacientes, entre ellas cannabis sativa, clorhidrato de cocaína y una sustancia conocida como “tussi”.

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Interviene en el caso la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de la Dra. Baqueiro, quien dispuso el traslado del menor al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) y el secuestro de los elementos encontrados.

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