Un hombre de 20 años fue aprehendido esta madrugada en el barrio Caisamar después de que efectivos de la Comisaría Séptima lo encontraron con una bicicleta que tenía etiquetas de oferta de un supermercado cercano con la vidriera rota.

El procedimiento comenzó a las 3:40 cuando el sistema de emergencias 911 alertó sobre dos hombres con varias bicicletas en la intersección de López de Gomara y Pasteur. Al llegar, los efectivos encontraron a uno de los hombres junto a un rodado mientras el otro, al ver a la policía, abandonó una bicicleta y escapó por calle Pedraza hacia avenida Libertad.

El hombre que permaneció en el lugar tenía una bicicleta rodado 29 sin pedales, aparentemente nueva, con etiquetas de oferta aún adheridas. Un segundo móvil policial verificó el Supermercado Toledo de avenida Constitución al 4300 y constató la rotura de la vidriera y cartelería coincidente con las etiquetas del rodado secuestrado.

La fiscal Ana Caro, a cargo de la UFI de Flagrancia, dispuso la formación de actuaciones por robo y la remisión del detenido a sede judicial.

