Detienen a un joven con un inhibidor de señal mientras rondaba autos en zona Puerto
Un llamado al 911 alertó sobre su actitud sospechosa en las inmediaciones de 12 de Octubre y Bosch.
La Policía detuvo a un joven de 26 años en la zona de 12 de Octubre y Bosch, tras un llamado al 911 que advertía sobre una persona que caminaba entre autos de manera sospechosa.
Cuando los efectivos lo identificaron, comprobaron que tenía un dispositivo tipo handy, que sería usado para bloquear el cierre centralizado de los vehículos.
El aparato fue secuestrado y se inició una causa para investigar lo ocurrido. La Justicia dispuso que el joven quede en libertad mientras avanza la investigación.
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