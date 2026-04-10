La Policía detuvo a un joven de 26 años en la zona de 12 de Octubre y Bosch, tras un llamado al 911 que advertía sobre una persona que caminaba entre autos de manera sospechosa.

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Cuando los efectivos lo identificaron, comprobaron que tenía un dispositivo tipo handy, que sería usado para bloquear el cierre centralizado de los vehículos.

El aparato fue secuestrado y se inició una causa para investigar lo ocurrido. La Justicia dispuso que el joven quede en libertad mientras avanza la investigación.

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