Un hombre de 34 años fue detenido en las últimas horas acusado de haber participado en un robo agravado por el uso de arma de fuego en un autoservicio del barrio Mogotes, en Mar del Plata. El hecho se registró en el comercio “Juana Mogotes”, situado en Avenida De los Trabajadores al 2051, cuando dos delincuentes ingresaron al local portando armas y redujeron a las empleadas.

Según el parte policial, los asaltantes sustrajeron tres teléfonos celulares —entre ellos un Samsung A52s, un iPhone 16 Pro dorado y un iPhone 12 Pro Max negro— además de 2.500 pesos en efectivo, y escaparon rápidamente del lugar. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

Personal de la Comisaría Tercera acudió al lugar tras un llamado al 911 e inició un operativo de rastrillaje. A partir de la geolocalización del teléfono Samsung robado, los agentes lograron ubicar a uno de los sospechosos en la intersección de Avenida Edison y Ayolas, donde fue detenido.

Durante la requisa, los efectivos incautaron el celular sustraído, una gorra visera negra marca DC y una funda plástica transparente, elementos que lo vinculan directamente con el hecho.

El caso quedó a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, de la UFI N° 14, quien ordenó la imputación formal por “robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede ser acreditada” y dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44.

Las autoridades confirmaron que continúan las tareas investigativas para identificar al segundo implicado en el asalto y determinar si ambos estarían relacionados con otros hechos similares ocurridos en la zona sur de la ciudad.