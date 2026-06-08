Un hombre de 29 años fue detenido durante la noche del domingo en el barrio Ameghino, acusado de participar en el intento de robo de varias garrafas de una carbonería ubicada sobre la avenida Luro y de haber sustraído una garrafa de una vivienda particular de la zona.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de varios individuos robando garrafas en un comercio. Al llegar al lugar, los efectivos fueron dirigidos hacia la intersección de avenida Luro y Amaya, donde detectaron movimientos sospechosos y advirtieron que tres sujetos escapaban del sector.

Con la colaboración del propietario de la carbonería, los uniformados iniciaron una persecución que culminó a pocos metros con la aprehensión de uno de los sospechosos, mientras que los otros dos lograron darse a la fuga.

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De acuerdo con el relato del comerciante, los delincuentes habrían ingresado al predio tras escalar por un terreno lindero perteneciente a una iglesia y sustraer varias garrafas. Durante la persecución, uno de ellos habría exhibido un arma de fuego para intimidarlo. Sin embargo, en el lugar se secuestró un revólver de utilería confeccionado en plástico.

En paralelo, una vecina denunció que minutos antes había observado a un hombre saltar el cerco de su vivienda ubicada en Rivadavia al 10400 y llevarse una garrafa blanca. El elemento fue recuperado posteriormente por la policía.

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Por disposición de la fiscal de Flagrancia, Ana Caro, Ana Caro el detenido quedó imputado por los delitos de hurto, en relación con el hecho ocurrido en la vivienda, y robo agravado por escalamiento y uso de arma de utilería en grado de tentativa por el episodio registrado en la carbonería.

Además, se ordenó el secuestro del arma de utilería, la restitución de las garrafas recuperadas a sus propietarios, la toma de declaraciones testimoniales y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº 44.