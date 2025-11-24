Este lunes al mediodía, un hombre de 31 años fue detenido en el centro de Mar del Plata luego de intentar robar un bolso dentro de un edificio ubicado en Gascón 2011. Según contaron desde la comisaría, el sospechoso vio que la puerta estaba abierta, entró al hall y tomó un bolso negro que pertenecía a un vecino de 49 años.

Ads

Puede interesarte

La víctima notó lo que estaba pasando y llamó al 911. Minutos después, un patrullero que recorría la zona lo vio escapando por Santa Fe, entre Alberti y Gascón, y comenzó una corrida a pie que terminó con el hombre reducido y el bolso recuperado.

La fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez, ordenó que el detenido sea notificado por tentativa de hurto y trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.

Ads

Ads