Este sábado, personal del Comando de Patrullas detuvo a un hombre de 52 años en la intersección de Entre Ríos y Rivadavia, tras ser sorprendido robando elementos del interior de un automóvil.

Según informaron fuentes oficiales, el sujeto había forzado la cerradura del baúl de un Renault 12 color negro que se encontraba estacionado en la vía pública. Del vehículo sustrajo una caja de herramientas, un compresor digital, una gorra roja marca Honda y varios artículos de cotillón.

La víctima, un hombre de 30 años, pudo recuperar sus pertenencias luego de que los uniformados secuestraran los objetos sustraídos y los restituyeran.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Sánchez, dispuso la aprehensión del imputado, su notificación por el delito de “Robo” y el posterior traslado a la Unidad Penal N° 44.

