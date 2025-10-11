Un hombre de 27 años fue aprehendido por la Policía en el barrio Playa Serena de Mar del Plata, acusado del delito de “Robo agravado por escalamiento”. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle 6 al 1000, donde el sospechoso fue encontrado dentro del domicilio con pertenencias de la víctima en su poder.

El procedimiento se llevó a cabo luego de un llamado al 911, que alertó a la Central de Emergencias sobre la presencia de intrusos en el lugar. Al arribar, los efectivos constataron el ilícito y detuvieron a uno de los involucrados, mientras que un segundo sujeto logró fugarse por los techos.

La víctima, un hombre de 49 años, recuperó los objetos sustraídos. En el lugar se realizaron las pericias correspondientes y la inspección de los daños ocasionados durante el ingreso a la vivienda.

Por disposición de la UFI de Flagrancia, el detenido fue notificado de la formación de causa por el delito de “Robo agravado por escalamiento” y trasladado a la Unidad Penal N.º 44, mientras continúan las tareas para dar con el segundo implicado.

