Un hombre de 29 años fue aprehendido tras robarle una cadena de oro con medalla a un turista en el centro de Mar del Plata. El hecho ocurrió en la intersección de Rivadavia y Buenos Aires, cuando el acusado arrebató la joya del cuello de un hombre de 50 años, oriundo de Chivilcoy, y huyó del lugar.

La persecución terminó en Boulevard Marítimo y Belgrano, donde transeúntes lograron reducir al sospechoso hasta la llegada de la policía. La víctima no sufrió heridas.

El procedimiento fue llevado a cabo en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026 por personal de la Subcomisaría Casino junto a efectivos del Instituto.

La UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. Sánchez, dispuso la notificación de la causa según el artículo 60 del Código Procesal Penal y el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

