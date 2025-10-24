Un hombre de 41 años fue detenido por personal del Comando de Patrullas tras ingresar a una propiedad ubicada en Guido 4200, donde sustrajo grifería y otros elementos.

La víctima, un hombre de 40 años, denunció el hecho, y la detención se logró a las pocas cuadras, en Funes y avenida Juan B. Justo.

La intervención judicial estuvo a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la notificación formal por el delito de “robo” y el traslado del detenido a la Unidad Penitenciaria Nº44.

