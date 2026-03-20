El hecho ocurrió en Juncal y Matheu donde personal del Comando de Patrullas identificó una Chevrolet S10 que se encontraba detenida con dos ocupantes a bordo.

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Al verificar el vehiculo, los efectivos detectaron que presentaba un dominio falso. Asimismo, al chequear la numeración de chasis, se confirmó que el auto tenía un pedido de secuestro activo por robo, solicitado en la ciudad de Tandil con fecha 6 de marzo de 2026.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del conductor, mientras que su acompañante fue correctamente identificado y no se adoptaron medidas restrictivas sobre su libertad.

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Durante la requisa del vehículo, se secuestraron diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos cables, herramientas de mano y un pasamontañas, los cuales serán sometidos a peritajes.

En la causa interviene la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, quien dispuso la formación de actuaciones por el delito de encubrimiento, el secuestro del vehículo y de los elementos hallados, así como el traslado del imputado a sede judicial.

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Fuentes judiciales indicaron que no se descarta la posible vinculación del aprehendido con otros hechos delictivos ocurridos en la zona de Santa Clara del Mar, por lo que la investigación continúa en curso.