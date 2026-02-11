Un hombre de 44 años fue aprehendido en la noche del martes en la zona norte de Mar del Plata, acusado de sustraer distintos elementos del interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 23.40, cuando personal de la Comisaría Séptima realizaba recorridas preventivas en inmediaciones de avenida Tejedor y Falkner. En ese contexto, vecinos alertaron a los efectivos sobre la presencia de un sujeto que habría dejado objetos en una esquina y se retiraba en bicicleta.

Con las descripciones aportadas, la Policía inició un seguimiento y logró interceptarlo en calle 1° de Mayo, entre Río Negro y Santa Cruz. Tras identificarlo y realizar un palpado preventivo, constataron que llevaba en su poder diversos elementos, entre ellos lentes de sol, un cable USB y otros objetos.

Según los testimonios recabados, el hombre había sido visto trasladando varios objetos y arrojando algunos debajo de un vehículo estacionado. En el lugar se secuestraron reposeras, prendas de vestir, accesorios, herramientas y otros elementos cuya procedencia no pudo justificar.

Minutos después se presentó una mujer de 29 años, quien denunció que autores ignorados habían dañado el vidrio trasero de su Renault Scenic, estacionado en la zona, y que le habían sustraído diversos efectos personales. La damnificada reconoció como propios varios de los objetos recuperados.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez, que dispuso la formación de causa por hurto, la notificación del imputado en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, el secuestro de los elementos y su traslado a sede judicial..