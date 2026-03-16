Un hombre de 26 años fue aprehendido durante la madrugada acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su pareja, una mujer de 27 años, en un hecho ocurrido en una vivienda del barrio Libertad de Mar del Plata.

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El procedimiento se inició cerca de las 3 de la mañana, cuando personal de la Unidad de Policía de Prevención Local acudió a un domicilio de la zona tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer que había sido atacada por su pareja.

Al llegar, las agentes entrevistaron a la víctima, quien se encontraba visiblemente alterada y presentaba heridas cortantes en el brazo izquierdo, golpes en el rostro, inflamación y manchas de sangre en la zona bucal.

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Según su testimonio, mientras descansaba dentro de la vivienda su pareja comenzó a agredirla con una botella de vidrio y a golpearla con los puños, al mismo tiempo que la amenazaba de muerte.

Ante esta situación, y luego de que la mujer indicara que el agresor permanecía dentro del inmueble, el personal policial ingresó con su autorización y logró reducir al sospechoso. La víctima fue asistida por una ambulancia del SAME y trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos para su atención médica.

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La causa quedó a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez, titular de la Fiscalía de Flagrancia, quien dispuso notificar al imputado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de su traslado a sede judicial.