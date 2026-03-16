Detienen a un hombre acusado de golpear y amenazar de muerte a su pareja en el barrio Libertad
El acusado, de 26 años, fue aprehendido durante la madrugada luego de que la víctima denunciara una violenta agresión dentro de su vivienda. La mujer debió ser trasladada al hospital con heridas.
Un hombre de 26 años fue aprehendido durante la madrugada acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su pareja, una mujer de 27 años, en un hecho ocurrido en una vivienda del barrio Libertad de Mar del Plata.
El procedimiento se inició cerca de las 3 de la mañana, cuando personal de la Unidad de Policía de Prevención Local acudió a un domicilio de la zona tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer que había sido atacada por su pareja.
Al llegar, las agentes entrevistaron a la víctima, quien se encontraba visiblemente alterada y presentaba heridas cortantes en el brazo izquierdo, golpes en el rostro, inflamación y manchas de sangre en la zona bucal.
Según su testimonio, mientras descansaba dentro de la vivienda su pareja comenzó a agredirla con una botella de vidrio y a golpearla con los puños, al mismo tiempo que la amenazaba de muerte.
Ante esta situación, y luego de que la mujer indicara que el agresor permanecía dentro del inmueble, el personal policial ingresó con su autorización y logró reducir al sospechoso. La víctima fue asistida por una ambulancia del SAME y trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos para su atención médica.
La causa quedó a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez, titular de la Fiscalía de Flagrancia, quien dispuso notificar al imputado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de su traslado a sede judicial.
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