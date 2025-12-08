En la madrugada personal de Prefectura Naval Argentina intentó identificar un Peugeot 307 gris en la intersección de Mitre y Avenida Juan J. Paso, en Mar del Plata.

Durante la huida, los sujetos realizaron disparos contra los agentes, aunque no se registraron heridos. Al procedimiento se sumó personal del Comando de Patrullas, logrando la demora de los imputados en Tetamanti entre Olazar y Tripulantes del Fournier.

La intervención quedó a cargo de la UFIJE Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, quien dispuso que se labren actuaciones por Resistencia a la Autoridad, notificando a los detenidos sobre la formación de la causa y su posterior traslado a sede judicial.

Durante el operativo se incautaron un teléfono celular y dinero en efectivo. Los imputados tienen 32, 32 y 24 años respectivamente, y permanecen a disposición de la justicia.

