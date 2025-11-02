En Salta, un policía federal de 31 años fue detenido tras descubrirse que almacenaba más de 60.000 archivos con contenido de abuso sexual infantil. La causa se enmarca en el operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, que busca desarticular redes de distribución de material ilícito que involucran a menores de 13 años.

La detención se concretó luego de que la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, solicitara al Juzgado de Garantías que el acusado permaneciera detenido tras negarse a responder preguntas durante su indagatoria. Las autoridades señalaron que la investigación continúa para determinar la magnitud del delito y posibles cómplices.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la actividad delictiva fue detectada gracias al sistema estadounidense ICACCOPS, especializado en combatir la explotación sexual infantil. La plataforma permitió identificar direcciones IP, empresas proveedoras, aplicaciones P2P usadas para el intercambio, y la ubicación geográfica de los archivos.

Durante el allanamiento en el domicilio del policía, se secuestraron alrededor de 60.000 archivos con material de abuso que eran distribuidos mediante redes P2P. Estas plataformas descentralizadas permiten compartir documentos directamente entre usuarios, facilitando la circulación de contenido ilícito.

Las autoridades hicieron un llamado a la sociedad para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con abuso infantil y resaltaron la importancia de la prevención en ámbitos familiares y escolares. Recordaron que la colaboración ciudadana es clave para frenar la explotación de menores.

El operativo forma parte de una acción internacional que abarcó quince países, incluyendo Bolivia, Brasil, Colombia y Estados Unidos. En Argentina, se realizaron 49 allanamientos en doce provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificando a 13 personas sospechosas y secuestrando múltiples dispositivos de almacenamiento digital, computadoras y consolas vinculadas a la distribución de material de explotación infantil.

Fuente: Infobae/TN