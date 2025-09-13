Un hombre de 50 años fue detenido en la intersección de Alberti y Perú, en la ciudad de Mar del Plata, tras ser identificado por efectivos de la Comisaría Cuarta como una persona con captura activa por hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió mientras personal de calle realizaba una recorrida preventiva por la zona y observó una confrontación entre dos hombres. Al intervenir, se constató que uno de ellos era un efectivo policial de 29 años, quien reconoció al otro sujeto como un mecánico particular que —según declaró— no había restituido un vehículo Peugeot Expert perteneciente a un amigo.

Ante esta situación, los agentes procedieron a verificar los datos del hombre a través del sistema informático, donde se confirmó que sobre él pesaba una orden de captura activa correspondiente a la causa emitida el 10 de septiembre por el Juzgado de Garantías N.º 1 de Tandil, a solicitud de la UFI N.º 3 de dicha localidad.

Tras confirmar la vigencia del requerimiento judicial, se dispuso su traslado a la ciudad de Tandil para ser indagado por las autoridades competentes.

Las fuentes indicaron que se llevaron a cabo las diligencias de rigor y se labraron las actuaciones correspondientes.

