Detienen a dos personas por tentativa de robo armado en una agencia hípica
Una mujer de 25 años y un hombre de 28 fueron aprehendidos tras intentar robar una agencia ubicada en avenida Colón al 3400. Amenazaron a una empleada con vidrios rotos y provocaron destrozos en el lugar.
Efectivos del Comando de Patrullas de Mar del Plata detuvieron a una mujer de 25 años y a un hombre de 28 acusados del delito de “Tentativa de robo agravado por el uso de arma”, luego de un violento episodio ocurrido en una agencia hípica ubicada en avenida Colón 3440.
El hecho se registró durante la noche, cuando los dos imputados irrumpieron en el local, confrontando con los clientes y provocando destrozos. En medio del altercado, amenazaron a la empleada con fragmentos de vidrio de una botella de alcohol que rompieron dentro del establecimiento, e intentaron sustraer la caja registradora, aunque no lograron abrirla.
Tras ser alertados, los agentes policiales acudieron rápidamente al lugar y procedieron a la aprehensión de ambos involucrados, quienes fueron puestos a disposición de la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez.
Por disposición de la fiscal, los detenidos fueron notificados de la formación de causa por el delito de “Tentativa de robo agravado por el uso de arma”. La mujer fue trasladada a la Unidad Penal N.º 50, mientras que el hombre fue derivado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.
