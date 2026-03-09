El llamado al 911 llegó a las 2:55 alertando sobre personas dentro de un salón de fiestas de avenida Vértiz al 8000. Al llegar, los efectivos encontraron la puerta de acceso forzada y abierta.

Solicitaron apoyo y al ingresar observaron a dos hombres que, al advertir la presencia policial, intentaron escapar hacia el interior del local. Ambos fueron interceptados y reducidos en la cocina.

Los aprehendidos tienen 43 y 39 años y no registraban impedimentos legales al momento de su identificación.

La fiscal Ana María Caro, a cargo de la UFI de Flagrancia, dispuso actuaciones por tentativa de robo y la presentación de ambos en la primera audiencia judicial.

