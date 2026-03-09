Detienen a dos hombres dentro de un salón de fiestas con la puerta forzada en avenida Vértiz
Efectivos del Comando de Patrullas los interceptaron en la cocina del local cuando intentaban fugarse. La fiscal Ana María Caro dispuso actuaciones por tentativa de robo.
El llamado al 911 llegó a las 2:55 alertando sobre personas dentro de un salón de fiestas de avenida Vértiz al 8000. Al llegar, los efectivos encontraron la puerta de acceso forzada y abierta.
Solicitaron apoyo y al ingresar observaron a dos hombres que, al advertir la presencia policial, intentaron escapar hacia el interior del local. Ambos fueron interceptados y reducidos en la cocina.
Los aprehendidos tienen 43 y 39 años y no registraban impedimentos legales al momento de su identificación.
La fiscal Ana María Caro, a cargo de la UFI de Flagrancia, dispuso actuaciones por tentativa de robo y la presentación de ambos en la primera audiencia judicial.
