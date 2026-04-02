Un procedimiento de la Gendarmería Nacional Argentina culminó con la captura de cuatro ciudadanos chilenos que llevaban adelante una actividad minera no autorizada en plena cordillera sanjuanina.

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De acuerdo a fuentes oficiales, los hombres habían ingresado al país sin habilitación y se encontraban realizando tareas de extracción de oro en un sector cercano al límite internacional. La maniobra fue advertida mediante un alerta que permitió desplegar un operativo en la zona y constatar la situación.

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Al ser interceptados, los sospechosos intentaron oponer resistencia y uno de ellos tenía un arma de fuego. Sin embargo, los efectivos lograron reducirlos y proceder a su detención. En el lugar también se incautaron herramientas utilizadas para la actividad y material aurífero.

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La causa quedó en manos de la Justicia federal, que investiga posibles delitos como ingreso irregular al país, explotación ilegal de recursos y tenencia indebida de arma.

El hecho pone nuevamente en evidencia este tipo de prácticas en regiones alejadas, donde las condiciones geográficas favorecen el desarrollo de actividades fuera de la ley.

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