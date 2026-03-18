Al menos 15 personas fueron detenidas en Cuba por participar en protestas contra el gobierno, según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). De ese total, 12, entre ellos dos menores de edad, continúan bajo custodia o sin confirmación oficial sobre su liberación.

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La organización advirtió que estos hechos reflejan un patrón de presión destinado a desalentar las manifestaciones y restringir derechos fundamentales. Además, señaló que, tras el anuncio oficial de liberación de presos, se registró un aumento de acciones represivas contra activistas, opositores y sus familiares.

En ese contexto, el OCDH indicó que solo 21 personas fueron efectivamente liberadas, pese a que el gobierno había comunicado la excarcelación de más de medio centenar de detenidos, en una medida vinculada a gestiones del Vaticano.

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Las detenciones se producen en medio de una escalada de protestas en distintas zonas del país, impulsadas por la crisis económica, los prolongados apagones y la escasez de alimentos y medicamentos, que en los últimos meses generaron un creciente malestar social.

Según el relevamiento de la organización, entre el 13 y el 16 de marzo se registraron al menos 35 episodios represivos, incluyendo arrestos, amenazas y vigilancia, lo que evidencia un endurecimiento de la respuesta estatal frente a las manifestaciones.

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