Personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado llevó adelante siete allanamientos, la mayoría en el barrio San Martín, en el marco de una causa por abuso de armas, lesiones agravadas y tentativa de homicidio: como resultado, ocho personas fueron imputadas.

Ads

En diálogo con la prensa, la fiscal María Florencia Salas destacó que si bien se pidieron diez allanamientos, solamente siete fueron habilitados por la Justicia. “Tuvo que venir un helicóptero para dar apoyo por la cantidad de objetivos que teníamos”, resaltó tras señalar que si bien los domicilios estaban ubicados en la misma zona, no estaban cerca uno del otro.

La investigación se vincula con un episodio ocurrido el 11 de enero. En aquella oportunidad, tras un llamado al 911, personal policial se dirigió a la intersección de Ayolas y Yapeyú, donde se hallaron múltiples vainas servidas calibre 9 mm en la vía pública y se constataron impactos de proyectiles en el frente y en el portón metálico de un domicilio ubicado en Ayolas 11140. Los disparos atravesaron la estructura e impactaron en el interior de la vivienda.

Ads

Puede interesarte

Como consecuencia del ataque, un joven de 20 años resultó herido por arma de fuego en la pierna derecha e ingresó por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Según contó la fiscal, el hecho fue el desencadenante de una diferencia entre personas que eran amigas y que luego, “por un intercambio, dejaron de serlo y comenzaron las represalias”.

En aquel momento sorprendió a Salas la cantidad de disparos sobre el frente del domicilio, que alcanzaban casi las 200 vainas servidas distribuidas sobre el pavimento. “Imaginen que tenían diez domicilios, lo que demuestra la cantidad de lugares donde se movilizan para ocultar armas y demás elementos”, resaltó.

Ads

El operativo fue ejecutado por la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, con apoyo de Infantería, el Grupo GAD y la Fuerza de Operaciones Especiales (FOE), que realizaron tareas de saturación y cobertura táctica para garantizar la seguridad de los procedimientos. Además, se contó con el apoyo aéreo del helicóptero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Puede interesarte

Durante los allanamientos se secuestraron estupefacientes, armas, municiones, dinero en efectivo, vehículos y teléfonos celulares. En materia de drogas, se incautaron dos trozos compactos de marihuana, 60 envoltorios de esa sustancia y 15 de cocaína, además de una balanza de precisión.

En cuanto al armamento, se secuestraron una pistola, un revólver, un pistolón, una escopeta calibre 12/70, dos carabinas y una granada lacrimógena de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, cuya tenencia es ilegal. Además, se incautaron 470 municiones de distintos calibres y 10 vainas servidas. Según indicó la fiscal, en la casa del autor material del hecho encontraron la granada “y secuestraron la moto que se usó para el ataque”.

Ads

Asimismo, se secuestraron 7.000.000 de pesos en efectivo, dos motovehículos, dos automóviles y un vehículo con pedido de secuestro activo, además de diez teléfonos celulares. Según indicó Salas, de los tres aprehendidos “dos, al menos, tenían antecedentes” y se espera que mañana declaren en Tribunales.