Dos sujetos -uno de 50 años y otro de 52- fueron detenidos hoy por personal policial tras ser denunciados por circular en estado de ebriedad y generar disturbios en la zona de avenida Luro y Tres Arroyos. No conformes con esto, además uno de ellos rompió los vidrios de un patrullero cuando era trasladado.

Al momento de ser identificados, uno de los sujetos -el de 50 años- intentó agredir al personal con un cuchillo y un palo, por lo que ambos fueron reducidos y aprehendidos. Posteriormente, el mismo individuo rompió el vidrio del patrullero en el que era trasladado.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado en lo Correccional Nº4, desde donde se dispusieron actuaciones por infracción a diversos artículos.

En tanto, respecto al segundo imputado, la Unidad Fiscal de Flagrancia ordenó actuaciones por “daño agravado” y posteriormente otorgó la libertad bajo aplicación del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Ambos individuos registran antecedentes penales por delitos como robo, amenazas, violación de domicilio, daños, desobediencia e infracciones al mismo decreto ley.

