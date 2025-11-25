Un hombre de 27 años fue detenido esta tarde en la zona del Paseo Dávila, frente a los molinos de viento, tras intentar robarle una cadena de oro a un transeúnte de 62 años.

Según informaron fuentes oficiales, la víctima se trabó en lucha con el imputado y, con la ayuda de transeúntes, logró retenerlo hasta la llegada de la policía.

Como consecuencia de la confrontación, tanto la víctima como el imputado sufrieron escoriaciones leves. Una ambulancia del SAME asistió a ambos en el lugar y no dispuso traslados.

En el hecho intervino personal del Comando de Patrullas, tras un llamado al 911. Además, la fiscal Mariana Baqueiro, titular de la Fiscalía de Flagrancia, dispuso la notificación del detenido por el delito de “robo en grado de tentativa” y su posterior traslado a la Unidad Penal N°44.

