Un hombre de 50 años fue aprehendido por personal de la Comisaría 12ª de Mar del Plata, acusado de haber efectuado un disparo contra un vecino y de poseer drogas con fines de comercialización.

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El hecho se conoció luego de que un hombre de 53 años ingresara al HIGA con una herida de arma de fuego en una de sus piernas. Según relató, el ataque se produjo tras una discusión con un vecino, quien le disparó.

A partir de esa denuncia, efectivos policiales se dirigieron a una vivienda ubicada en Remedios de Escalada al 3100, donde junto al Comando de Patrullas lograron aprehender al sospechoso, que momentos antes habría estado intercambiando elementos con otro individuo.

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Durante el procedimiento, se secuestró una mochila que contenía marihuana, clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión y un teléfono celular. Interviene la UFIJE N°4 por el delito de abuso de arma y lesiones, mientras que la UFI de Estupefacientes dispuso la formación de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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