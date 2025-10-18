Una mujer de 43 años fue detenida por robar en el interior del shop de una estación de servicio ubicada en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Jacinto Peralta Ramos.

El accionar de la malviviente fue observado por efectivos del Comando de Patrullas, quienes realizaban una recorrida de rutina por el lugar.

La mujer fue detenida inmediatamente por los agentes y en su poder se encontraron siete desodorantes marca Rexona, dos champú marca Sedal y una campera de abrigo marca Lacoste.

Tras la detención, se estableció comunicación inmediata con la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez, quien dispuso la notificación a la imputada por “hurto en grado de tentativa” a la vez que le otorgó la libertad.

ENCUBRIMIENTO

En otro hecho que contó con la intervención del personal del Comando de Patrullas, un hombre de 21 años fue imputado por “encubrimiento” al ser interceptado conduciendo un auto que había sido robado hace dos semanas.

El hecho ocurrió en Rodríguez Peña y Perú, donde el joven circulaba en Fiat Idea rojo, sin dominio colocado, que tenía pedido de secuestro activo desde el pasado lunes 13.

Con la intervención de la fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, se dispuso el secuestro del vehículo, la notificación del imputado y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.