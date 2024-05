Luego de que el jefe de la Departamental de Mar del Plata, José Luis Segovia fuera detenido el pasado miércoles, este viernes, su abogado dialogó en exclusivo con El Marplatense y explicó cuáles son los pasos a seguir con su defensa.

El Comisario Mayor resultó aprehendido junto al policía provincial Gastón Moraña, dictado por la Justicia de Garantías , el policía federal Nicolás Rivademar, el ex DDI y ex policía Javier Martín González y el abogado Lautaro Resúa, de quien hasta el momento no se pudo hallar su paradero”.

Se le acusó de encubrimientos agravados, estafas procesales, asociación ilícita, todo en el marco de una causa iniciada en 2023 que está siendo investigada por la Justicia Provincial.

"Luego de una declaración muy larga de Segovia, el pasado miércoles, que duró aproximadamente cuatro horas donde él pudo referirse y contestar todas las preguntas que hizo el Ministerio Público Fiscal y nosotros en carácter de defensores, no dejó un solo punto en duda", dijo su abogado Martín Bernat a este medio.

"Entiendo que fue totalmente clarificadora para lo que es esta acusación que yo permito calificarla según mi criterio como muy vaga, abstracta, en donde se vincularon alguna serie de indicios desprendidos entre sí, con un análisis segmentado, conformando así esta hipótesis de acusación. Yo creo que es disparatada", aclaró.

Puede interesarte

Y agregó: "No puedo desconocer que esta causa es claramente un escándalo policial, oficial pero estoy muy seguro de que cuando terminen con la investigación y solicitemos todas las medidas en relación a la libertad de Segovia por falta de mérito, va a terminar en un alboroto judicial. Porque por lo que estamos viendo, no existen elementos suficientes ni probatorios ni mucho menos ya que esto no es así".

"Durante la jornada, presentamos una serie de medidas de descargo de prueba, entre ellas el libramiento de oficio para adjuntar respaldo a lo que dice Segovia, declaraciones testimoniales de funcionarios policiales y de miembros del Ministerio Público Fiscal, para acreditar que los dichos de Segovia son tal como los cuenta", siguió Bernat.

Puede interesarte

"Lo que vamos a solicitar ahora es un instituto que se denomina excarcelación extraordinaria a los fines de que Segovia pueda recuperar su libertad y todo esto seguramente se va a tratar en forma conjunta, durante este mes, en el marco de una audiencia que se celebra con el Juez de Garantías, donde también vamos a solicitar la libertad por falta de mérito", sumó.

"Esto, incluso sin haber visto el detalle de la prueba de la causa, sabemos el índice que marca qué prueba existe pero es muy fácil defender cuando realmente tu cliente es inocente y sabemos que vamos a estar en posición para solicitar este instituto", concluyó el abogado del Comisario Mayor.

Por otra parte, a Resúa le "concedieron la eximición de prisión".