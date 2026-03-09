Detectaron por primera vez medusas de agua dulce en un lago del país
Investigadores registraron ejemplares de una especie originaria de Asia en un cuerpo de agua del área protegida. El hallazgo generó interés científico y abrió estudios para evaluar su posible impacto en el ecosistema.
Investigadores registraron por primera vez la presencia de medusas de agua dulce en el Parque Nacional Nahuel Huapi, un hallazgo que llamó la atención de la comunidad científica. El descubrimiento ocurrió durante un monitoreo ambiental en la laguna Bullines, donde especialistas del área de Biología de la Conservación detectaron ejemplares de Craspedacusta sowerbii, una especie originaria de Asia considerada invasora en distintas regiones del mundo.
El avistaje generó preocupación entre los expertos, ya que este tipo de organismos puede adaptarse con facilidad a nuevos ambientes y alterar el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Su presencia podría afectar a peces y otros organismos del lugar, además de modificar el ciclo natural del agua. Por ese motivo, las autoridades convocaron a biólogos especializados para analizar cómo llegaron a la laguna y evaluar el posible impacto ambiental.
Mientras continúan los estudios, el personal del parque mantendrá un monitoreo permanente en la zona para determinar si la especie se establece de forma definitiva o si se trata de una aparición aislada dentro del área protegida.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión