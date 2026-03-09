Investigadores registraron por primera vez la presencia de medusas de agua dulce en el Parque Nacional Nahuel Huapi, un hallazgo que llamó la atención de la comunidad científica. El descubrimiento ocurrió durante un monitoreo ambiental en la laguna Bullines, donde especialistas del área de Biología de la Conservación detectaron ejemplares de Craspedacusta sowerbii, una especie originaria de Asia considerada invasora en distintas regiones del mundo.

El avistaje generó preocupación entre los expertos, ya que este tipo de organismos puede adaptarse con facilidad a nuevos ambientes y alterar el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Su presencia podría afectar a peces y otros organismos del lugar, además de modificar el ciclo natural del agua. Por ese motivo, las autoridades convocaron a biólogos especializados para analizar cómo llegaron a la laguna y evaluar el posible impacto ambiental.

Mientras continúan los estudios, el personal del parque mantendrá un monitoreo permanente en la zona para determinar si la especie se establece de forma definitiva o si se trata de una aparición aislada dentro del área protegida.

