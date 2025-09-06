El Registro Nacional de las Personas (Renaper) emitió miles de pasaportes defectuosos, entregados por el Consulado Argentino en San Pablo (Brasil) a ciudadanos argentinos residentes en el exterior. La falla, detectada en la tinta de seguridad de las libretas, sólo es visible mediante escáneres en aeropuertos, lo que les impide viajar. Las autoridades solicitaron su devolución para reemplazarlos sin costo, según informó el organismo.

Ads

El inconveniente se originó en la “tinta negra de seguridad suministrada por una empresa alemana, proveedora exclusiva de las máquinas de impresión durante los últimos 12 años”, según explicaron desde el Renaper. La falla, invisible al ojo humano, afecta exclusivamente a pasaportes de la serie “AAL” en los rangos AAL314778 a AAL346228, AAL400000 a AAL607599 y AAL616000 a AAL620088, asignados de forma aleatoria.

El Consulado en San Pablo contactó por correo electrónico a los ciudadanos afectados, solicitándoles la devolución de los pasaportes para su revisión y reemplazo. Para casos de viajes urgentes, se ofrece un pasaporte de emergencia sin cargo, garantizando una solución inmediata mientras se gestiona el recambio.

Ads

Puede interesarte

El caso generó preocupación política. El diputado Esteban Paulón, de Hacemos por nuestro País, denunció que los pasaportes defectuosos podrían superar los admitidos oficialmente. En un mensaje publicado en X, expresó: “El Renaper emitió más de 60.000 pasaportes defectuosos, muchos de ellos destinados a ciudadanos argentinos que residen en el exterior. Ahora, los están retirando y dejando a nuestros compatriotas en el mundo sin documentación. Exigimos explicaciones!”.

Paulón presentó un pedido de informes al Renaper, solicitando detalles sobre la detección de la falla, los riesgos para la seguridad, los tiempos de reposición y las medidas para garantizar el reconocimiento de los argentinos en el exterior.

Ads

Desde el Renaper aseguraron que, tras detectar la anomalía, se retiraron las partidas afectadas y se aplicaron los protocolos correspondientes. En coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones y la Cancillería, se implementaron mecanismos para que los pasaportes defectuosos sean reconocidos como legales hasta su reemplazo, garantizando el tránsito de los ciudadanos. La producción de nuevos pasaportes continúa con normalidad, según el organismo.

Fuente: DIB