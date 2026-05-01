UTHGRA Mar del Plata detectó una grave situación de informalidad laboral en el salón de eventos Jano’s Los Naranjos (Ruta 88), donde en un operativo conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación se constató que 20 de 30 trabajadores se encontraban sin registrar.

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Según informaron desde el gremio, durante el procedimiento se registraron intentos de ocultar la maniobra, incluyendo acciones para hacer escapar a trabajadores por la parte trasera del predio y esconderlos dentro de un vehículo para evitar su identificación.

El operativo fue realizado por el área gremial de UTHGRA Mar del Plata junto a personal del Ministerio de Trabajo, en el marco de un seguimiento previo sobre el establecimiento.

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De acuerdo a lo detallado, la empresa ya había sido citada en reiteradas oportunidades a audiencias formales sin presentarse, lo que -según indicaron- evidencia una “conducta sistemática de evasión de la normativa laboral”.

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, afirmó que “hace tiempo que venimos advirtiendo esta situación y citando a los responsables para que regularicen a sus trabajadores. No solo no lo hicieron, sino que intentaron ocultar la realidad. No vamos a permitir que ningún empresario inescrupuloso vulnere los derechos laborales ni registre de manera incorrecta a los trabajadores”.

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Desde la conducción gremial señalaron que continuarán con los controles en el sector. “Vamos a seguir trabajando firmemente para terminar con estas prácticas. Si no hay voluntad de regularizar, vamos a tomar las medidas gremiales que sean necesarias para defender a los trabajadores”, concluyó Santín.