En las últimas horas se dio a conocer que la venta de autos usados creció en febrero gracias a la estabilidad cambiaria, la eliminación de impuestos y una mayor oferta de opciones de financiación. Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), las transferencias de vehículos aumentaron un 40,2% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando un total de 149.004 unidades. Esta cifra no solo representó una mejora interanual, sino que también implicó un incremento del 43,4% en el acumulado de los primeros dos meses del año en comparación con el mismo periodo de 2024.

Los empresarios del sector proyectaron un 2025 con cifras sorprendentes, esperando un mercado de alrededor de 2 millones de transferencias, casi 300.000 unidades por encima de 2024. Además, la flexibilización de las importaciones impulsada por el gobierno aumentó la oferta de modelos disponibles. Las provincias con mayor crecimiento en ventas fueron La Rioja, Chaco, Neuquén, Salta y Santa Cruz. Los modelos más vendidos incluyeron pick-ups como la Toyota Hilux y la Volkswagen Amarok, además del Volkswagen Gol y Gol Trend.

Sobre esto, Carlos Freijo, gerente de la Cámara de comercio Automotor local dialogó con EL Marplatense y expresó: "En nuestra ciudad esto también se reflejó y viene así desde hace algunos meses, sobre todo en los que no había entrega fluida de 0KM. Esto hizo que el mercado del usado y de los autos más nuevos estuviera muy activo. Por el momento eso sigue igual pero no hay que olvidar que el vehículo nuevo tuvo un aumento de alrededor del 70% en lo que va del bimestre, respecto al año pasado y el usado por supuesto lo sigue, no en el mismo nivel. Es importante ese dato porque la variedad de estos últimos es mucho más grande".

"No tenemos todavía una cifra certera de lo que sucedió pero creemos que hay un aproximado de un 25% de aumento, con respecto a meses anteriores. El público se acostumbró a transferir o sea que esa cifra siempre se mantuvo muy cerca del nivel de venta", indicó.

Y agregó que "en autos usados, siempre se mantuvo activa la venta del Gol del Trend, del Corsa, del Peugeot 208, del Corolla. Esos son los vehículos más vendidos y en lo que respecta a la píck up, siempre está a la cabeza la Hilux y le sigue la Amarok, la Ranger con un número importante".

"Uno de los motivos, es la estabilidad del dólar el cual, si está volátil produce una expectativa que en algunos casos se confirmaron y en otros quedó en la nada. Cuando hay estabilidad cambiaria, tasas de interés razonables para financiar y sobre todo si es con cuotas fijas, sin interés, eso activa el mercado de alguna manera", mencionó.

"Cuando hay una propuesta interesante y sobretodo si el comprador sabe lo que va a abonar en la primera y en la última, eso motiva al público a hacer operaciones. Eso es lo que estuvo sucediendo, junto a una inflación tranquila y stock de autos, además de los impuestos que el Gobierno disminuyó y que afectaban al precio del vehículo", concluyó Freijo.