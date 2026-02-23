Las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires confirmaron la presencia de influenza aviar en una explotación avícola del partido de [localidad específica], tras detectar casos positivos en aves de ese establecimiento. Ante esta situación, se activaron las medidas de control previstas para evitar la propagación del virus entre otros criaderos y zonas de producción.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, el brote fue identificado luego de análisis de laboratorio que confirmaron la presencia del virus en aves de la granja. Inmediatamente se implementó el protocolo oficial de influenza aviar, que contempla el aislamiento del lugar, la restricción de movimientos de animales y personas, así como la realización de medidas de desinfección para proteger a otras explotaciones avícolas de la región.

Las autoridades explicaron que el virus detectado corresponde a una cepa que puede causar enfermedad en aves de corral y, por eso, es clave la rápida respuesta de los equipos veterinarios. Aunque la influenza aviar no representa un riesgo alto para la salud humana en la mayoría de los casos, sí puede tener un impacto considerable en la actividad productiva y comercial de aves, por lo que se reforzó la vigilancia en otras granjas de la zona.

El operativo sanitario incluye la delimitación de áreas de control y vigilancia, el monitoreo continuo de aves sanas y el apoyo técnico a los productores para evitar que el virus se extienda. Además, autoridades provinciales insistieron en la importancia de que los criadores informen cualquier síntoma sospechoso a los servicios veterinarios oficiales.

