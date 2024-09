La Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) comenzó con la campaña de detección de psoriasis y artritis psoriásica en Mar del Plata con el objetivo de generar conciencia, prevenir y mejorar el diagnóstico temprano de esta enfermedad.

Este miércoles y jueves podrán encontrar el móvil hasta las 17 frente a la Catedral. Para participar hay que pedir turno en la web www.aepso.org o llamando al teléfono 0800 – 2223776.

Al respecto, Silvia Fernández Barrios, referente de la organización, contó en diálogo con El Marplatense que “no sé lo que es no tener psoriasis, pero no la padezco. Yo siempre hago una gran diferencia entre tenerla y padecerla, la última palabra refiere a como te complica tu vida de todos los días y por suerte eso no me pasa hace muchísimos años”.

Por eso, recordó que “hace casi 20 años fundé AEPSO porque un día me enfrenté a no poder pagar la medicación y llorando le pregunté a mi médico quién defiende a las personas con psoriasis y el me dijo nadie, hacelo vos”.

A partir de ese momento, “amo esto que hago, estoy en el comité mundial que tiene su sede en Estocolmo y lo que hacemos en Argentina es quitarle las piedras del camino a las personas que tienen psoriasis y a sus familias”.

Respecto a la campaña, señaló que “estamos con los médicos del Alende y algunos consultorios privados que donan su tiempo, vienen a hacer la detección y la verdad que es maravilloso porque lo que hacemos acá es diagnosticar gente que nunca ha sido detectada”.

Hasta el momento, “hemos estado en Santa Fe, Córdoba, Posadas, ahora nos vamos a Neuquén, y lo que vemos es que un 28% de personas que no sabían que tenían artritis psoriásica. Estaban con dolor, tenían algunas de sus articulaciones complicadas y por suerte ya empiezan con su tratamiento”.

Asimismo, comentó que “ayer vino muchísima gente a la charla de pacientes, nosotros lo ponemos en todos lados y la verdad es que se acercan porque tienen mucha necesidad de hacerlo. Vos ahora buscás ver a un médico en un hospital o un consultorio privado y te dicen dentro de dos meses y acá es inmediato”.

Para ser atendidos, “sacan turno por internet, hay una plataforma desde nuestra página, los médicos donan su tiempo y ningún paciente queda a la deriva porque son médicos de su propia ciudad que están entrenados para detectar y tratar bien la enfermedad”.

Sobre el impacto de afección en la vida de las personas, explicó que “no es lo mismo tener 20 que tener 70 años, pero el impacto es muy grande. Cuando sos joven crees que toda tu vida va a estar muy complicada, yo siendo aún una enferma grave trabajé en televisión, tuve éxito, pensé que nadie me iba a querer y lo hicieron un montón, es decir que todas las cosas que creemos que no nos van a pasar, finalmente la vida corre y uno va amoldándose a los problemas que tiene”.

Como ejemplo, señaló que “uno de los shocks más grandes de las personas es ponerse un traje de baño y salir a la playa, sin embargo en esos segundos de valentía donde te animás a que los demás te vean con sus escamas, a partir de ahí ya sos una persona libre”.

Por último, resaltó que “para que esto suceda mucha gente de Mar del Plata puso su granito de arena. Desde el Intendente para abajo, la secretaria de salud, los médicos, la Provincia, hubo una buena predisposición de todos. Es algo que suma para la ciudad y acá vemos la trinchera, ves lo que pasa, los problemas que tienen y qué cosas se deben hacer para solucionarlo”.