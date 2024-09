La Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) realizará esta semana en la ciudad una serie de actividades vinculadas con la detección de psoriasis y artritis psoriásica, las cuales serán gratuitas con la participación dermatólogos y reumatólogos marplatenses. Serán este miércoles y jueves en el camión itinerante de la entidad que estará apostado en la Basílica de los Santos Pedro y Cecilia (Mitre 1724).

Desde la entidad su vocera, la periodista Silvia Fernández Barrios, destacó que para participar hay que pedir turno en la web www.aepso.org o llamando al teléfono 0800 – 2223776.

Fernández Barrios resaltó que AEPSO es una entidad que “trabaja como pocas organizaciones en el mundo” y que por eso se ha ganado un reconocimiento internacional: “Una de las acciones más lindas que tenemos es esta de llegar con el camión, con los doctores de la ciudad que atienden en los consultorios allí instalados. Tenemos un tomógrafo que hace la detección de artritis muy temprana, la tratás y no tenés que llegar a una discapacidad”.

Puede interesarte

En declaraciones a Primera Tarde, por Radio Mitre Mar del Plata, la reconocida periodista, conductora del mítico Nuevediario, contó que padece psoriasis desde los 19 años y que conoció esta entidad a la que ahora ayuda como vocera, cuando hace unos veinte años tuvo un brote de la enfermedad y se encontró con que no podía pagar el tratamiento “a pesar de tener una buena posición económica”.

Entonces, contó, uno de los médicos que la atendía le dio la dirección de una entidad en Estados Unidos que la llevó a conocer otro mundo: “Me dio vergüenza, porque conocía los mejores hospitales de Europa, a los que había ido, pero no conocía las organizaciones de pacientes. Empecé con esto y se convirtió en mi pasión”.

A Fernández Barrios se le escucha feliz con esta acción que realizarán en la ciudad. “Poder tener un equipo de reumatólogos y dermatólogos de Mar del Plata, que atienden en Mar del Plata, que están capacitados, que saben, que son muy buenos médicos, que tengan experiencia es maravilloso; porque a la gente de Mar del Plata y sus alrededores les viene muy bien. Aparte, porque como lo indican las estadísticas, el primer problema que tienen todos es el diagnóstico”.

Puede interesarte

La periodista destacó el azar, porque “mis dos pasiones, el periodismo y esta actividad, no las descubrí yo, me las puso la vida delante. Me hace muy bien, lo tengo que agradecer. El que tengan una mochila, que la pueda convertir en otra cosa. Cuando podés dar una mano a los demás te enriquecés”.