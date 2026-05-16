La vivienda del ex tenista Juan Martín del Potro fue desvalijada este viernes en Tandil, luego de que un grupo de delincuentes ingresara aprovechando la ausencia de ocupantes y sustrajera dinero, joyas, trofeos y raquetas.

Ads

Según las primeras informaciones, los ladrones rompieron un ventanal para acceder a la propiedad y recorrieron todas las habitaciones en busca de elementos de valor, en un accionar que hace suponer que contaban con datos previos sobre el lugar.

El hecho fue descubierto por Patricia Lucas, madre del ex deportista, quien al regresar al domicilio advirtió el robo y realizó la denuncia correspondiente.

Ads

Puede interesarte

Tras el aviso, personal policial se presentó en la vivienda, ubicada en el barrio Don Bosco, donde montó un operativo de seguridad y llevó adelante las pericias para intentar identificar a los responsables.

De acuerdo a datos extraoficiales, los delincuentes se tomaron el tiempo necesario para concretar el robo, lo que refuerza la hipótesis de que conocían tanto la disposición de los objetos como que la casa se encontraba sin ocupantes.

Ads

Entre los elementos sustraídos se encuentran objetos personales de alto valor simbólico y económico. Los ladrones se llevaron trofeos, raquetas, joyas, relojes y camisetas vinculadas a la carrera deportiva de Del Potro.

Puede interesarte

El ex tenista, de 37 años, se retiró en 2022 y es considerado uno de los máximos referentes del tenis argentino. Entre sus logros más destacados figuran la obtención del US Open en 2009 y la consagración en la Copa Davis 2016 con el equipo nacional, además de su actual rol como embajador de Roland Garros Junior.

Fuente: con información de DIB