Personal del Cuartel de Bomberos San Patricio fue alertado sobre un incendio en el restaurante de un balneario.

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Al llegar al lugar constataron que el foco ígneo había iniciado en un local de comidas, construido en madera con techo de chapa, en el parador del complejo Bosques del Faro.

Rápidamente y con apoyo de la autobomba del Puerto, trabajaron con líneas de 38mm. A pesar de que el incendio fue controlado y no hubo propagación a espacios linderos, la afectación fue total.

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Una ambulancia del SAME se hizo presente, pero no se reportaron víctimas ni heridos.

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