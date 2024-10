Luego de que la Justicia determinara que el predio en disputa para la ubicación de una destilería, no forma parte de la zona del Faro de la Memoria, se destrabaron así ciertos impedimentos legales que se creían que frenarían el emprendimiento.

La resolución tuvo lugar este jueves en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°10 de Delitos Económicos, luego de la denuncia que se les adjudicó por parte de los Organismos de Derechos Humanos a los 15 concejales que votaron a favor del proyecto privado.

Ante esta decisión, Ana Pecoraro, integrante del Colectivo del Faro de la Memoria dialogó con El Marplatense y expresó: "Nos enteramos ayer a la tarde de esta situación pero todavía no pude hablar ni con el abogado. En este contexto, era algo previsible que nosotros podíamos imaginar. Quedó demostrado en el Concejo Deliberante y por los propios civiles del oficialismo, que reconocieron las irregularidades que hubo en relación a este permiso precario en donde se entrega a una sociedad de fomento con papeles irregulares desde el 2018 a un empresario, para que armen una destilería".

"Estoy decepcionada pero es algo a lo que ya estamos acostumbrados así que vamos a ver como podemos seguir defendiendo este predio. Hay otras instancias y presentaciones que se están realizando. No se si se podrá apelar el fallo, todavía no lo charlamos pero en otros aspectos como Provincia y en el Federal también, se lo está viendo en relación a un fallo de los sitios de memoria. Esto tiene que ver con las denuncias penales por las irregularidades del expediente", sentenció.

La sentencia fue resuelta por los fiscales Juan Pablo Lódola y David Bruna, quienes indicaron que la Ordenanza 26400 habilitada por el Honorable Concejo Deliberante que ubica un bar y una destilería en la rotonda del Faro, “no forma parte del predio aludido en la Ordenanza 15095 que declara sitio histórico al espacio que ocupó la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina ESIM”.

"Se sabe por los expedientes de la Armada que ese predio era de la ex ESIM. Hay documentos de 1973 que dan cuenta de como se usaba ese lugar. Que la Justicia esté diciendo esto nos explica el nivel de justicia que tenemos. Porque no es algo que lo diga yo, sino que lo dicen los documentos, los testimonios de los sobrevivientes. Ese predio fue históricamente utilizado por la ex ESIM y por la Armada. Es lamentable que esa sea la fundamentación, podrían haber buscado otros pero es algo que está probado por todos los juicios de lesa humanidad que hubo", indicó Pecoraro.

Y agregó: "Cuando el gobierno de Menem desafectó la Escuela de suboficiales, la Infantería Marina y la traslada a Bahía Blanca, cerrando así el Servicio Militar Obligatorio, ese predio funcionó como parque de diversiones. La Armada avanzó con el negocio, desalojando el servicio naval y todo el predio se transforma en eso. Si la Armada misma no usaba ese predio, cómo puede ser que haya sido un lugar de diversiones. Estaba todo entregado, con los juegos de madera. Luego lo siguieron utilizando hasta que hace dos años falleció un militar de inteligencia y después se explotó comercialmente sin habilitación hasta hace dos años".

"Ese predio siempre fue de la Armada, siempre lo usaron ellos y durante la última Dictadura, fue parte del centro clandestino de detención, de eso no hay dudas. Es lamentable la argumentación de la Justicia. Podrían haber elegido otras excusas pero justo esa no. Así que seguiremos por otras instancias", concluyó la referente.