Una ola repentina e imprevisible, conocida como “ola espuria”, provocó una tragedia este lunes en las playas del partido de Mar Chiquita, donde un joven perdió la vida y al menos 20 personas resultaron heridas, pese a las condiciones de mar calmo y temperaturas extremas que rondaban los 37 grados.

El hecho ocurrió durante la tarde en distintos sectores de la costa, desde Santa Clara del Mar hasta Mar de Cobo, y tuvo su consecuencia más grave en la zona de la boca de la laguna, donde se encontraba la víctima fatal. La emergencia se desató cuando la ola arrastró a bañistas y pescadores que se encontraban en la orilla.

Andrea Lezcano, directora del Operativo de Seguridad en Playas del municipio, expresó su pesar por lo ocurrido y envió sus condolencias a la familia del joven fallecido. “Fue una tragedia inesperada. El clima estaba hermoso, el mar planchado, con 37 grados de temperatura. No era algo que podíamos prever”, señaló.

Tras el episodio, se desplegó un amplio operativo de emergencia en toda la costa, con la intervención coordinada de guardavidas, Defensa Civil municipal y provincial, y el sistema de salud. Según indicó Lezcano, la rápida respuesta permitió evitar un saldo aún más grave. “Caso contrario, se podría haber lamentado una situación peor”, afirmó.

La funcionaria destacó además la importancia del equipamiento disponible en las playas. En el balneario Summer, un bañista que sufrió un infarto mientras intentaba auxiliar a un familiar fue reanimado con éxito mediante el uso de un desfibrilador externo automático. “Ayer, con el desfibrilador, salvamos una vida”, remarcó.

En paralelo, se registraron cerca de 20 personas lesionadas con fracturas y golpes, principalmente en la zona de Camet Norte. Allí, el avance repentino del mar frente a acantilados con riesgo de derrumbe generó una evacuación desesperada por las dos únicas escaleras del sector, lo que derivó en múltiples accidentes.

Consultada sobre cómo pudo producirse el fenómeno en un día de mar aparentemente tranquilo, Lezcano explicó: “Lo que pasó se trató de una ola espuria. Uno puede prever la sudestada o el aumento de la marea. Esto no. No hubo señales de advertencia que pudieran haber sugerido que esto podía llegar a pasar”.

La directora del operativo subrayó además el trabajo conjunto de todas las áreas involucradas y lamentó la pérdida sufrida. “Se lamenta mucho esta tragedia por la víctima que tuvimos, pero se destaca el trabajo de todo el equipo: del sistema de salud, enfermeros, médicos, guardavidas, Defensa Civil, Turismo, delegaciones municipales, prestadores turísticos, colaboradores, rescatistas, ministerios provinciales. Y haber contado con el equipamiento para un evento de esta magnitud fue fundamental”, concluyó.