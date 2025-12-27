El Municipio de General Pueyrredon informó que durante 2025 Mar del Plata consolidó su ecosistema audiovisual y tecnológico con una agenda integral impulsada por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, a través de la Dirección de Economía del Conocimiento, orientada a fortalecer marcos normativos, acompañar a productoras y talentos locales, promover la innovación y ampliar la articulación con el sector productivo, educativo e institucional.

En ese marco, se sancionó el nuevo Régimen de Promoción Audiovisual (Ordenanza 26.769) y se optimizó la Ventanilla Unica Mar del Plata Set, mejorando los tiempos y la calidad de respuesta a productoras y realizadores.

Como resultado, se asesoró a más de 20 productoras y se otorgaron permisos para 12 producciones, incluyendo proyectos de alto perfil como la película Pepita y publicidades para marcas nacionales e internacionales.

El fortalecimiento del sector incluyó una intensa agenda de formación que alcanzó a más de 400 estudiantes, técnicos e idóneos, con capacitaciones como We Day, talleres de desarrollo profesional y espacios específicos para actores, además del lanzamiento de una Diplomatura en Escritura Creativa junto a la Universidad FASTA. A su vez, a través del programa Marpla Lab + Flixxo se incubaron 12 proyectos y se capacitó a 24 realizadores en nuevos modelos de negocio y distribución digital.

Durante el 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la Dirección reforzó su presencia institucional con la proyección del corto ganador de MarplaLAB 2025, la presentación formal de la Film Commission de Mar del Plata, la organización de una charla con la actriz Itziar Ituño (La casa de papel), y la organización y participación, junto al INCAA y ATICMA, en la final del concurso INCAA Impulsa, que articuló la producción audiovisual con el sector tecnológico local.

En el plano tecnológico-empresarial, se realizaron nuevas ediciones del Premio a la Innovación y del Evento Intecmar, con amplia participación de emprendimientos y referentes del sector. Sumado a esto, el Foro de Capital Emprendedor conectó a 18 fondos de inversión con emprendedores locales.

Estas acciones se complementaron con la Mar del Plata Tech Week y la Semana de la IA, iniciativas que convocaron a más de 4000 participantes y posicionaron a la ciudad como un nodo relevante del ecosistema tecnológico.

Otro eje destacado fue el trabajo sobre vocaciones científicas y tecnológicas en jóvenes, a través de programas como Despertar Vocación y el Club de Chicas Programadoras, que acercaron la tecnología y la innovación a más de 1500 estudiantes de escuelas municipales y promovieron la participación de niñas y jóvenes en áreas como programación, inteligencia artificial, animación y desarrollo de videojuegos.

En paralelo, se fortaleció la proyección nacional e internacional de la ciudad mediante la incorporación de Mar del Plata a redes estratégicas como la Red Iberoamericana (IBEROFIC) y la Red Nacional de Film Commissions, ampliando su visibilidad en circuitos especializados y generando nuevas oportunidades de cooperación, coproducción y circulación de obras audiovisuales. Además de la participación activa en mercados y festivales de relevancia nacional e internacional como Mercado en Foco, BAFICI, Focus Córdoba y Ventana Sur.

De este modo, 2025 se consolidó como un año de crecimiento para el ecosistema audiovisual y tecnológico de Mar del Plata, con avances sostenidos en gestión, formación, innovación y articulación, y una mirada puesta en el desarrollo inclusivo de la economía del conocimiento.