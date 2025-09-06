En lo que va del año más de 300 estudiantes de once escuelas secundarias municipales participaron del Programa de Educación Financiera, informó la Municipalidad. Las actividades, que se desarrollan de manera presencial, están programadas para extenderse a las seis instituciones educativas restantes antes de finales de este mes.

Una de las principales novedades de 2025 es que se ha duplicado el número de encuentros por escuela. “Esta ampliación permite abordar los contenidos de forma más pausada, profundizando en temas como medios de pago, tecnología, generación de ingresos, ahorro e inversión”, indicaron en un comunicado.

Además, se fomenta el intercambio de ideas, la evaluación de conocimientos previos y la aplicación práctica de conceptos matemáticos básicos para analizar opciones financieras.

El programa también ha incorporado un espacio dedicado a los riesgos de las apuestas. A través de un juego interactivo, los estudiantes exploran el concepto de azar y lo diferencian de las inversiones, comprendiendo así los peligros asociados a una mala administración del dinero.

Nicolás González, contador público, docente universitario y responsable del programa, destacó que “el nivel de interés y participación han sido elevados y eso refuerza la importancia de mantener activos los encuentros y evaluar profundizar actividades, donde cobra una importancia clave la dinámica presencial para captar la atención y la adhesión”.

Finalmente, González expresó: “Agradecemos la excelente predisposición del cuerpo directivo de los distintos establecimientos y la positiva recepción que se está consiguiendo para alcanzar el objetivo de una efectiva inclusión financiera por medio de un lenguaje claro y contenidos reales”.