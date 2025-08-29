El presidente Javier Milei tiene pensado viajar a Madrid después de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, a celebrarse el domingo 7 de septiembre.

Según fuentes consultadas, Milei habría aceptado la invitación del líder del partido español Vox, Santiago Abascal, para participar, un año más, en el festival Europa Viva, que se realizará en la capital española el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

“Bajo el lema ‘Por una Europa nueva y decente’, durante dos días se darán cita en este evento diversos líderes patriotas europeos e internacionales”, promocionan desde Vox el encuentro que ya cuenta con un video en el que Milei y Abascal se funden en un abrazo.

Será el tercer viaje del presidente argentino a España en lo que va del año y su segunda participación en el festival de Vox desde que asumió el gobierno, en diciembre de 2023.

Milei es el plato fuerte del evento anual de Vox, el partido a la derecha del PP que suele convocar en el Palacio de Vistalegre madrileño a líderes europeos afines, como son el primer ministro húngaro, Viktor Orban; la premier italiana, Giorgia Meloni -que el año pasado participó de la convención por videoconferencia-, o la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen.



Desde que es presidente, Javier Milei realizó cuatro viajes fugaces a España, ninguno de los cuales fue una visita oficial.

Las dos últimas veces que pasó por Madrid fue en junio de este año, cuando participó como orador en un foro económico auspiciado por una empresa de criptomonedas y, cuatro días después, regresó a la capital española para recibir el Premio Escuela de Salamanca de la agrupación liberal El Club de los Viernes.

Su falta de sintonía con el gobierno de coalición de izquierdas del español Pedro Sánchez es indisimulable y, aunque el gobierno español suele facilitarle la base aérea y la seguridad que brinda a los jefes de Estado en visita oficial, el próximo aterrizaje de Milei en Madrid tampoco prevé reuniones con funcionarios de Sánchez.

Sin embargo, sí es probable que a su participación en el festival de Vox se sumen otras actividades en la agenda presidencial, como sucedió en los viajes anteriores. Aún no está confirmada, pero se comenta en voz baja que, durante las horas que pase en Madrid, podría dar una charla a los estudiantes de la IE University.

La IE es una universidad privada española cuya Escuela de Política, Economía y Asuntos Globales tiene como decano al ex primer ministro italiano Enrico Letta, cargo que ocupó anteriormente la ex canciller del gobierno de Mauricio Macri, Susana Malcorra.

Fue en el escenario de Vox del año pasado desde donde el presidente hizo alusión a la esposa del presidente Sánchez y provocó el roce diplomático por el cual España retiró a su embajadora en Buenos Aires durante más de cinco meses.

En el acto de Vox, el jefe de Estado se refirió a Begoña Gómez, la mujer de Sánchez que estaba siendo investigada por presunto tráfico de influencias, como “corrupta”. Gómez, que ya fue citada a declarar en otras tres ocasiones, tendrá que hacerlo nuevamente el 11 de septiembre. El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa, la investiga además por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Fuente: Clarín