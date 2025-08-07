Un accidente vehicular tuvo lugar esta mañana en la intersección de Avellaneda y avenida Patricio Peralta Ramos, cuando un auto perdió el control y terminó impactando contra un paredón. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. Según fuentes consultadas por El Marplatense, "cuando llegó a la curva en calle Avellaneda pierde la adherencia del auto, se desplaza hacia el carril contrario, impacta contra el paredón de contención que hay sobre la vereda, que está ubicada en sentido contrario al que circulaba el auto, rebota por una velocidad residual e impacta contra un cartel".

Asimismo, declararon que el vehículo Suzuki "dobló a una velocidad superior al coeficiente de adherencia, dado que el pavimento está en un 50% por la humedad que contiene, la responsabilidad y la causalidad es propiamente del error humano".

Al arribar al lugar, personal de tránsito municipal realizó la prueba de alcoholemia al conductor, la cual arrojó resultado negativo. En esta línea, señalaron que “la documentación la tenía en regla, poseía seguro. Así que por eso no se procedió al secuestro del vehículo, lo retiró con una grúa del propio seguro”.

