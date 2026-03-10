El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata movilizó este martes frente a la tienda y shopping Los Gallegos para exigir la reincorporación de dos trabajadores despedidos verbalmente el jueves pasado, un día después de que se firmara el acuerdo de venta del establecimiento.

El secretario general del SECZA, Guillermo Bianchi, encabezó una conferencia de prensa en Catamarca y Belgrano, con la presencia de autoridades de la CGT local. Según Bianchi, la empresa notificó a los dos empleados, identificados como Pablo y Carlos, en forma verbal y les anunció que recibirían la carta documento, sin dar explicaciones al sindicato sobre la situación contractual.

"No recibimos ninguna respuesta" de la empresa tras intentar tomar contacto, señaló el dirigente. El gremio declaró asamblea permanente en todos los sectores de la tienda, convocó a los trabajadores a movilizarse y anunció que se presentaría ante el Ministerio de Trabajo para pedir la reincorporación inmediata de los despedidos y que se aclare el proceso de venta.

Bianchi precisó que 100 trabajadores de comercio se desempeñan en la tienda y otros 150 en los locales del shopping, a los que se suman empleados de los sindicatos de Pasteleros y Gastronómicos. El dirigente descartó pronunciarse sobre los rumores en torno al cambio de firma hasta obtener información oficial: "No se puede trabajar sobre la incertidumbre de 250 familias".

Sobre el comunicado que la empresa difundió el lunes, Bianchi evitó responder en detalle y anticipó que esperaría la posición del empleador ante el Ministerio, donde ya existía una citación previa a la nota pública. La empresa no respondió a los intentos de contacto del sindicato antes de la movilización.

