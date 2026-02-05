Un conductor de colectivos fue apartado de su puesto tras un incidente que quedó registrado en video, en el que se lo ve dejar el control del vehículo sin manos en el volante, cruzar un semáforo en rojo y luego iniciar una pelea con uno de los pasajeros.

El hecho ocurrió dentro de un micro urbano en la ciudad de Buenos Aires, y las imágenes difundidas muestran al conductor inclinándose fuera de su asiento mientras el colectivo continúa avanzando sin control rumbo a la intersección. Otros pasajeros gritan y se muestran alarmados mientras el vehículo pasa la luz en rojo.

Tras esto, se observa que el chofer se encara en una discusión física con un viajero dentro del coche. El momento fue registrado por algunos de los presentes y difundido en redes sociales, donde generó rechazo y preocupación por la falta de seguridad.

Desde la empresa de transporte confirmaron que el trabajador fue despedido de inmediato luego de revisar lo ocurrido. Asimismo señalaron que se encuentran realizando las investigaciones internas necesarias y que colaborarán con las autoridades competentes.

El episodio abrió el debate sobre los protocolos de seguridad para choferes y pasajeros, y la importancia de garantizar condiciones laborales que eviten este tipo de situaciones de riesgo en el transporte público.

