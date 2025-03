Este viernes 28 de febrero, pasadas las 22 horas, comenzaron a llegar notificaciones de no renovación de contratos y pases a disponibilidad para miles de empleados del ex Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Mar del Plata no fue la excepción. En esta oportunidad, la medida alcanzó a casi todo el personal.

“En el Centro de Referencia (CDR), que había sido desmantelado hace algunos meses, terminaron de despedir a los pocos trabajadores que aún quedaban. Contratados con 15 años de servicio, empleados de planta permanente con más de 25 años de antigüedad y personal con discapacidad fueron cesanteados sin distinción. Nada importó a la hora de desmantelar lo poco que quedaba en el Espacio Unzué y el CDR”, indicaron en un comunicado.

“En una ciudad donde el conflicto social, la desocupación y el hambre se profundizan, un nuevo grupo de trabajadores queda sin su fuente de empleo. A su vez, los marplatenses pierden las políticas públicas que estos organismos llevaban adelante. Desde ATE continuaremos denunciando la crueldad de este gobierno y lucharemos hasta lograr la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras. Nuestro objetivo es construir un Estado que garantice derechos al pueblo y no esté al servicio de los intereses económicos de unos pocos. Seguiremos en pie de lucha, en estado de asamblea y acompañando a quienes atraviesan esta difícil situación”, enfatizaron.