Los restos de Franco Vera, el joven de 22 años que fue asesinado de un tiro en la cabeza el jueves por la noche cuando llegaba a su casa en Morón, al quedar en medio de una presunta disputa narco, son despedidos desde anoche por familiares y amigos.

El velatorio se lleva a cabo en una cochería ubicada en la avenida Eva Perón al 3300, en la localidad de Castelar. Ayer, mientras le daban el último adiós a la víctima, se realizó un corte de calle frente a la casa velatoria, en reclamo de justicia por el asesinato. Vecinos y conocidos de Franco quemaron neumáticos como forma de protestar por el crimen y por la inacción de la Policía ante la presencia de organizaciones narco en el barrio.

“Había más de 30 denuncias por el búnker, pero nadie se hizo cargo”, aseguró uno de los manifestantes a TN. En la protesta también participaron los vecinos, que también elevaron su pedido por más seguridad en el partido bonaerense de Morón.

Fuentes policiales y judiciales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió en la calle Santa Catalina al 800, casi en la esquina con Humahuaca.

Los primeros datos de la investigación y las filmaciones del crimen mostraron que Vera habría sido asesinado por un hombre identificado como Patricio Correa (24), quien había entrado minutos antes a otro domicilio de la misma cuadra a patadas mientras disparaba tiros al aire. Según los vecinos, ese inmueble funciona como un búnker de drogas.

Poco después, al salir del lugar y sin mediar ningún tipo de palabra, observó del otro lado de la calle a Franco y le disparó varias veces. Uno de los tiros impactó en la cabeza de la víctima y la mató.

En el video se observa cómo el sospechoso sale de una casa y ejecuta al joven. Luego, el sospechoso escapó del lugar con total tranquilidad, aunque fue detenido horas después por la Policía en la localidad de Moreno.

De acuerdo a las fuentes oficiales a las que accedió Infobae, la detención fue el resultado de la investigación encabezada por el Departamento de Investigaciones de Morón y el Departamento de Seguridad del distrito.

De esta manera, el personal policial rastreó al sospechoso hasta un domicilio ubicado en la calle Azopardo al 3000, en Moreno, en donde se escondía el fugitivo.

La principal hipótesis de la fiscal a cargo de la investigación, Valeria Courtade, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Morón, es que se habría tratado de una presunta disputa por drogas, debido a que los vecinos del barrio aseguraron que ese domicilio funcionaría como un supuesto búnker de drogas. No obstante, se presume que Vera no tendría ningún tipo de relación con la banda narco o el presunto búnker.

Según confirmaron fuentes del caso a este medio, el supuesto aguantadero estaba bajo la mira de la Policía Bonaerense, ya que habían comenzado a investigar la actividad, con la intención de planificar un operativo de desmantelamiento. De hecho, los investigadores habían realizado varias tareas encubiertas en la zona durante varios días.

El pasado 6 de diciembre de 2024 se había verificado que en la vivienda se vendían estupefacientes y 13 días después filmaron las actividades ilegales en el lugar.

Asimismo, el 23 de diciembre identificaron a uno de los principales involucrados, apodado “El Vaquero Gerardo”, aunque no se habían descubierto las identidades del resto de los miembros de la banda.

A raíz de esto, la Fiscalía a cargo de la investigación había programado un allanamiento para el próximo lunes 6 de enero. Sin embargo, el crimen desató el enojo de los vecinos, quienes acudieron al domicilio para prenderlo fuego.

No solo reclamaron justicia por el joven muerto, sino porque la ausencia de la Policía antes las denuncias que se hicieron por la venta de droga en el barrio. Pese a eso, anoche la situación fue controlada por las autoridades y, poco después, el Grupo Táctico Operativo de la Policía Bonaerense allanó la propiedad.

La tensión volvió a escalar este viernes por la mañana, cuando los vecinos volvieron al lugar para apedrear la casa. “No más pibes muertos ni transas”, exigieron al cuestionar por qué las autoridades no actuaron antes de que ocurriera el hecho. Incluso, un tío de la víctima denunció que no se trataba de la primera vez que había tiroteos en la zona.

En diálogo con la prensa, el hombre señaló: “Ya varias veces hubo disparos. Montón de denuncias hicimos, pero nadie venía”, y agregó: “Estamos cansados, con miedo. Llegás a tu casa y no sabés si te atacan por atrás”.

Respecto a los momentos previos al asesinato de Franco, el hombre contó que había salido a comprar, luego de haber llegado del trabajo. “Primero empezaron los tiros acá enfrente, en el búnker, ese que tienen tráfico de droga”, relató al indicar que su sobrino había sido atacado a traición por el acusado. “Cuando él viene lo agarra a traición. Se da vuelta, un chabón cruza y le pone un tiro en la cabeza. Y él cae muerto ahí”, reconstruyó.

De la misma manera, Marcela, la madre de la víctima, denunció que “todo el mundo sabía que en esa casa se vendían drogas” y que hace aproximadamente cinco meses se había vuelto habitual ver pasar motos que tiraban tiros. Durante una entrevista para Primer Plano Online, la mujer reveló: “Mi hijo sabía que acá enfrente iba a pasar algo”, y sumó: “Yo misma hace un par de semanas que vengo pensando que en cualquier momento mataban a alguien”.

“Me mataron a mi hijo, qué palabra me puede quedar. Lo mataron inocentemente por una junta de gente que vende drogas”, lamentó al reclamar por Justicia. Si bien aseguró que no conocía al asesino de Franco, sentenció que “hasta que no lo vea preso no voy a creer en la Justicia”.

