Un amplio operativo municipal se puso en marcha este jueves por la madrugada en Mar del Plata para desmantelar la Feria de la Rambla, ubicada en uno de los sectores del tradicional paseo costero.

Ads

Las tareas se concentran en la zona ubicada detrás del Skate Park, a la altura de la peatonal San Martín, donde se emplazaban los puestos. En el lugar trabajan palas mecánicas, topadoras y camiones, con custodia de agentes de seguridad.

Según lo relevado en el lugar, el procedimiento contempla el retiro de materiales equivalentes a unos 50 camiones, entre maderas, chapas y lonas, y alcanza a un total de 168 puestos instalados.

Ads

El operativo se da en continuidad de las acciones realizadas el día anterior, cuando efectivos de Prefectura secuestraron mercadería en el predio, conocido como “la Saladita marplatense”, en el marco de una orden judicial.

Puede interesarte

La medida se originó a partir de una denuncia impulsada por el actual senador provincial Guillermo Montenegro durante su gestión como intendente de General Pueyrredon.

Ads

Desde el Municipio señalaron además que las estructuras presentaban un importante deterioro, lo que también motivó la intervención en el sector.

Otro de los puntos que deberá abordarse tras el desmantelamiento es la desinfección del área, ya que durante el operativo se detectó presencia de roedores en la zona intervenida.

El procedimiento continuará durante la jornada y no se descarta que se extienda en las próximas horas hasta completar el retiro total de las instalaciones.