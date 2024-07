El retiro de los puestos del Paseo de Artesanos de la diagonal Pueyrredon ha generado cierta polémica respecto a las razones. Desde el Municipio aseguraron que es una medida para reducir la inseguridad, sin embargo los feriantes aseguran que no fueron notificados sobre la medida y perdieron sus lugares de trabajo.

En este sentido, Micaela, comerciante de la zona, declaró en diálogo con El Marplatense que “en realidad los artesanos no son el problema, sino es la junta que se da en la plaza. No tiene nada que ver con los pobres artesanos que lo único que hacen es laburar, atraen bastante turismo y es un lindo paseo”.

Asimismo, los feriantes “le dan vida, en temporada cerramos un poco más tarde, pero ellos cierran después y la gente se queda paseando. Para mi el problema no son ellos, sino la junta de trapitos y que no hay muchos policías por la zona” resaltó.

Los delegados, feriantes de la Diagonal Pueyrredon emitieron un duro comunicado contra el Ejecutivo local, apuntando no solo contra el Intendente sino también con el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro. "Han destruido el trabajo de 82 familias marplatenses", recalcaron.

Julián, otro comerciante de la zona, expresó que “yo creo que puede llegar a mejorarla, pero me parece insuficiente en relación a que se ve poco movimiento policial y faltan cámaras de seguridad en la zona”.

“Sin más, el domingo hubo un robo en un café de la zona. Lo veo insuficiente si no mejoran la seguridad, ponen patrulleros, si no hay más cámaras”, remarcó.

Sobre las condiciones que generaba la feria, dijo que “siempre el comercio trae más comercio, pero no son los artesanos los que se tienen que encargar de la seguridad. Estoy de acuerdo con el trabajo de los artesanos, preferiría puestos móviles u otra modalidad porque la estructura que tenían era un poco obsoleta. Creo que tendrían que trabajar con ellos para mejorar el stand”.

No obstante, “por la estructura que había, se generaba más gente en situación de calle, esperemos que mejore, pero lo va a hacer si el Municipio toma cartas en el asunto, si sigue la gente en la calle, por más que no estén los puestos, no va a ser suficiente”, afirmó.

En esta línea, desde la Secretaría de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, aseguró que es “un pedido de los vecinos, las conductas humanas van cambiando con el pasar de los años y la apropiación de los espacios públicos, por gente que muchas veces se camufla como en situación de calle, genera algunos disturbios”.