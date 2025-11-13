Por primera vez en Argentina, un municipio incorporó formalmente a una inteligencia artificial (IA) como funcionaria dentro de su estructura estatal. Se trata de ZARA, un chatbot que fue designado por el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, como “Directora General de Atención al Vecino No Humana”, mediante el decreto municipal Nº532/2025.

ZARA tendrá facultades para gestionar expedientes, firmar resoluciones administrativas y atender reclamos vecinales. El cargo depende de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital, y representa un hito en la incorporación de tecnología al funcionamiento del Estado.

“ZARA no reemplaza a los trabajadores municipales, los potencia”, afirmó Matzkin, quien destacó que el sistema permitirá “una atención más eficiente, constante y accesible, sin comprometer la calidad del servicio”. Según el jefe comunal, el objetivo es “usar la tecnología para ser más ágiles y dar mejores respuestas a los vecinos”.

La implementación de ZARA busca simplificar procesos administrativos y ampliar la capacidad de respuesta del municipio. El chatbot estará disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para realizar trámites, reclamos, solicitudes de turnos y consultas. Además, ofrecerá respuestas personalizadas y podrá derivar inquietudes a las áreas correspondientes.

Con esta medida, Zárate se convierte en la primera ciudad del país en otorgar rango de dirección general a un sistema de inteligencia artificial, marcando un precedente en materia de innovación pública.

Fuente: con información de DIB