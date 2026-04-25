La muerte de Matías Vilches, un trabajador del Puerto de 37 años que falleció hoy a bordo de un buque tras sufrir diversas dolencias, generó indignación entre sus familiares, además del dolor evidente. Es que según manifestaron, desde Prefectura no se habrían realizado los protocolos adecuados una vez que el hombre mostró síntomas de malestar.

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Romina Mangione, esposa de Vilches, relató a El Marplatense que ayer alrededor de las 14:00 su marido le envió un audio en el que le decía que estaba sufriendo “un preinfarto”. En ese mensaje, le pidió que avisara a su madre y que se comunicara con Prefectura.

Ante esta situación, la mujer se dirigió inmediatamente a la dependencia, donde le indicaron que se quedara tranquila, que lo estaban monitoreando y que aparentemente se trataba de un problema estomacal, aunque aclararon que debían esperar un parte médico. Mientras tanto, desde la empresa para la que trabajaba su esposo no le contestaban.

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Posteriormente, Mangione volvió a acercarse para obtener información y allí le comunicaron que su marido “estaba bien, estabilizado y durmiendo”. Sin embargo, comentó que por medio de un mensaje, su pareja le pidió de manera urgente: “Manden un helicóptero o un médico, me estoy muriendo”.

Por este motivo, la mujer volvió a Prefectura: “Les rogué que me mandaran un helicóptero. No querían, no me querían dar información. Me dijeron que vaya a la Agencia de Embarque”. Esto fue cuestionado por la esposa de Vilches por considerar que no tenía relación con la emergencia que estaba atravesando su marido a bordo del barco.

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Finalmente Vilches murió esta mañana en un caso que generó conmoción en el Puerto de Mar del Plata. La víctima había manifestado dolor en el pecho, molestias en la garganta y náuseas. Esta mañana, cuando fue llamado por sus compañeros, no respondió e inmediatamente se dio aviso a las autoridades, por lo que se activó un protocolo que contó con la participación de agentes de Prefectura.