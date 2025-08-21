En un primer momento, el conductor del auto, un joven de 24 años, había sido imputado por homicidio culposo. Sin embargo, nuevas pruebas y testimonios permitieron determinar que no tuvo responsabilidad en el inicio del siniestro.

“Se desestimó la causa en los términos del artículo 290 del Código Procesal Penal, al no advertirse responsabilidad del conductor del Corsa”, explicó Vera Tapia en diálogo con El Marplatense.

La clave estuvo en la declaración de un testigo que viajaba como acompañante en la primera moto que impactó contra el vehículo, conducida por el joven que falleció en el hecho.

El fiscal señaló que el relato fue corroborado por las cámaras del COM: “En el video se observa que la primera colisión se produce con esa motocicleta. Lo que no se veía era que el conductor iba acompañado. Ese testimonio permitió reconstruir la secuencia completa”.

De esta manera, la fiscalía concluyó que la maniobra imprudente inicial correspondió al motociclista fallecido, por lo que no es posible avanzar con una imputación penal. “Al estar fallecido el responsable de la primera maniobra imprudente, la causa se desestima”, remarcó el fiscal.

El incidente ocurrido en junio donde murió un joven de 18 años y seis personas resultaron heridas tras la colisión entre un Chevrolet Corsa y una caravana de motociclistas toma un nuevo rumbo. Con esta resolución, el conductor del automóvil quedó desligado de responsabilidades judiciales, casi dos meses después de la tragedia que conmocionó a Mar del Plata.